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В канун Рождества в Петербург придет тепло
Сегодня, 10:09
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Gleb.K

В канун Рождества в Петербург придет тепло

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Температура воздуха будет колебаться в районе 0... +2 градусов.

В понедельник, 6 января, в Петербург придет теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

В результате этого погодного явления город заволокут тучи, пройдут осадки в виде мокрого снега, а скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. 

В результате воздействия теплого атмосферного фронта температура в Северной столице составит 0.. +2 градуса, а в Ленинградской области -3...+2 градуса. 

Атмосферное давление упадет до 760 мм ртутного столба. 

Ранее мы сообщали, что Михаил Леус назвал прошедшую ночь самой холодной с начала зимы.

Фото: pixabay.com

Теги: зима, новый год, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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