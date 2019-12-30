В канун Рождества в Петербург придет тепло

Температура воздуха будет колебаться в районе 0... +2 градусов.

В понедельник, 6 января, в Петербург придет теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

В результате этого погодного явления город заволокут тучи, пройдут осадки в виде мокрого снега, а скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

В результате воздействия теплого атмосферного фронта температура в Северной столице составит 0.. +2 градуса, а в Ленинградской области -3...+2 градуса.

Атмосферное давление упадет до 760 мм ртутного столба.

Ранее мы сообщали, что Михаил Леус назвал прошедшую ночь самой холодной с начала зимы.

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