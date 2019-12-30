Из-за теплой зимы в Петербурге зацвели розы

Жители недовольны погодой, не смотря на красоту.

Январь 2020 года оказался настолько теплым, что в Приморском районе уже набухли почки и начали распускаться цветы.

В субботу, 18 января, петербуржцы поделились фотографиями проснувшихся растений в группе "Грибы и Грибники СПб". социальной сети "ВКонтакте". Как отмечают жители, рядом с домами уже почти распустились бутоны роз и начали вылезать крокусы.

В комментариях отмечают, что "цветы очень красивые", но теплая погода "все равно бесит".

Ранее мы писали, что в Петербурге распустились весенние растения.

Фото: vk.com/grib_spb