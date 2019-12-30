В Петербурге в январе распустились весенние растения

На пробуждение первоцветов повлияло аномальное тепло.

Непривычно теплая в этом году погода в Петербурге привела к тому, что в разных районах города начали распускаться цветы. Так, жители Ломоносова сообщили о примуле, которая расцвела в Рождество. В черте города начинают проклевываться подснежники. На некоторых деревьях и кустарниках набухли почки, а на газонах сквозь жухлую траву пробивается новая зеленая травка. Об этом пишут "Санкт-Петербургские Ведомости".

Специалисты отмечают, что плюсовые температуры, которые держатся в Петербурге в январе, близки к рекордным. Такую погоду растения восприняли как наступление весны и начали распускаться.

Как сообщила ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического сада Петра Великого БИН РАН Александра Волчанская, между корпусами сада распустились первоцветы. Примула и весенник начали распускаться на два-три месяца раньше положенных. Однако долго любоваться цветами не придется. По словам специалиста, они завянут через пять дней, а у соцветий срок не более трех недель.

Волчанская заявила, что раннее пробуждение растений действительно определила теплая погода. Она отметила, что вынужденного покоя, который наступает при низких температурах, не было, как и холодов.

Цветы также начали распускаться в оранжереях. Например, на месяц раньше расцвела домбея – красивый розовый шарик с резким запахом. Это мадагаскарский житель, которого еще называют "клубничный снежок". Сотрудники Ботанического сада не исключают, что вскоре распустятся и другие цветы.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений.

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