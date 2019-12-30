В Петербурге из-за тепла распустились весенние цветы

В сети появилась фотография распустившейся примулы, цветок которой появился в Рождество.

Жители Петербурга стали свидетелями необычного явления – из-за аномально теплой погоды в начале января в городе расцвели весенние цветы. В сети появилась фотография распустившейся в Рождество примулы.

Отметим, что примула начинает цвести в марте-апреле после схода снега. Однако в этом году в городе наблюдается теплая для зимы погода. Плюсовые температуры и отсутствие снега привели к тому, что цветок расцвел на три месяца раньше.

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Фото: ВКонтакте / МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ / Наталья Силявко