  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 7 июня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 15:24
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 июня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности

0 0

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В Петербурге 7 июня будет объявлен "желтый" уровень опасности. В Северной столице обещают сильный ветер, грозы и дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 6 июня до 3 часов ночи 7 июня на города будет бушевать стихия. При грозах ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Отметим, что вечером 6 июня в Северной столице ожидается град, дождь, гром.  "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителей попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Во время сильного ветра и грозы нельзя ходить под деревьями. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: желтый уровень погодной опасности, мчс, погода в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии