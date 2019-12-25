В Петербурге 7 июня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В Петербурге 7 июня будет объявлен "желтый" уровень опасности. В Северной столице обещают сильный ветер, грозы и дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 6 июня до 3 часов ночи 7 июня на города будет бушевать стихия. При грозах ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Отметим, что вечером 6 июня в Северной столице ожидается град, дождь, гром. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителей попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Во время сильного ветра и грозы нельзя ходить под деревьями.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов.

Фото: Pxhere