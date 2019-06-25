В Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов

Утром местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в четверг, 6 июня, ожидается жаркая погода без существенных осадков. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утром, начиная с западных районов, ожидается увеличение облачности, утром местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни, грозы, град. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозах кратковременное усиление в порывах 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +20...+25 градусов, на востоке до +28 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо повышаться.

Фото: unsplash; МЧС