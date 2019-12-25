Во Фрунзенском районе вспыхнула сирень.

На юге Петербурга распустились весенние цветы, рассказали в городском комитете по благоустройству.

В частности, во Фрунзенском районе вспыхнула сирень: кустарники радуют местных жителей яркими свежими гроздьями. А в сквере Мнацаканова в Красном Селе вновь показался ирис.

Повторное зацветание некоторых растений – последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября. Подарок природы на пороге холодного сезона. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что на Институтском проспекте и на площади Победы в середине сентября также зацвела сирень.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга