На юге Петербурга распустились весенние цветы, рассказали в городском комитете по благоустройству.
В частности, во Фрунзенском районе вспыхнула сирень: кустарники радуют местных жителей яркими свежими гроздьями. А в сквере Мнацаканова в Красном Селе вновь показался ирис.
Повторное зацветание некоторых растений – последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября. Подарок природы на пороге холодного сезона.
Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
Ранее мы сообщали о том, что на Институтском проспекте и на площади Победы в середине сентября также зацвела сирень.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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