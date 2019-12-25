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На юге Петербурга распустились весенние цветы
Сегодня, 8:35
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На юге Петербурга распустились весенние цветы

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Во Фрунзенском районе вспыхнула сирень.

На юге Петербурга распустились весенние цветы, рассказали в городском комитете по благоустройству. 

В частности, во Фрунзенском районе вспыхнула сирень: кустарники радуют местных жителей яркими свежими гроздьями. А в сквере Мнацаканова в Красном Селе вновь показался ирис. 

Повторное зацветание некоторых растений – последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября. Подарок природы на пороге холодного сезона. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее мы сообщали о том, что на Институтском проспекте и на площади Победы в середине сентября также зацвела сирень. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: аномальное тепло, весенние цветы, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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