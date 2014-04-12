В Петербурге вновь расцвела сирень

Распустившиеся цветки сирени были замечены на Институтском проспекте и на площади Победы.

В Петербурге в середине сентября вновь зацвела сирень. Об этом горожане рассказали накануне в tg-канале "Комфортный Петербург".

Распустившиеся цветки сирени были замечены на Институтском проспекте и на площади Победы – в Выборгском и Московском районах. Кустарник цветет с середины мая до начала июня, однако из-за аномальной сентябрьской жары в Северной столице это произошло повторно.

Ранее в Ботаническом саду Петра Великого зацвела харризия поманская. В коллекцию петербургского сада она поступила в 1926 году из Амстердама.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург