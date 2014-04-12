  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вновь расцвела сирень
Сегодня, 9:31
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вновь расцвела сирень

0 0

Распустившиеся цветки сирени были замечены на Институтском проспекте и на площади Победы.

В Петербурге в середине сентября вновь зацвела сирень. Об этом горожане рассказали накануне в tg-канале "Комфортный Петербург".

Распустившиеся цветки сирени были замечены на Институтском проспекте и на площади Победы – в Выборгском и Московском районах. Кустарник цветет с середины мая до начала июня, однако из-за аномальной сентябрьской жары в Северной столице это произошло повторно. 

Ранее в Ботаническом саду Петра Великого зацвела харризия поманская. В коллекцию петербургского сада она поступила в 1926 году из Амстердама. 

Фото: Telegram / Комфортный Петербург 

Теги: аномальная жара, выборгский район, московский район, сирень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии