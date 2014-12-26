В Ботаническом саду зацвела харризия поманская

В коллекцию петербургского сада она поступила в 1926 году из Амстердама.

В Ботаническом саду Петра Великого зацвела харризия поманская, рассказали в пресс-службе учреждения 13 сентября.

Цветок кактуса распустился сегодня ночью. Уже к вечеру он завянет, однако спустя время появится крупный шаровидный плод: сначала зеленый, а по мере созревания – пурпурный.

В отличие от "царицы ночи", селеницереуса, харризия сохраняет цветок раскрытым практически в течение всего дня. <…> Плод съедобный, но невкусный, довольно водянистый, однако его яркая окраска прекрасно оживляет куртину. В этом сезоне цветение у нашей харризии не первое, уже несколько плодиков украшают оранжерею. Евгения Романова, куратор коллекции аридных областей Земли Ботанического сада Петра Великого

Харризия поманская родом из Аргентины, Боливии и Парагвая. В коллекцию петербургского сада она поступила в 1926 году из Амстердама.

Ранее на Piter.TV: в Ботаническом саду впервые расцвел 90-летний эхинопсис белеющий.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого