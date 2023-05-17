В Ботаническом саду впервые расцвел 90-летний эхинопсис белеющий

Много лет цветок сидел в куртине, растил толстые стебли и длинные колючки, но не собирался цвести.

Сегодня, 21 августа, в Ботаническом саду раскрыл долгожданный бутон эхинопсис белеющий. Кактус расцвел впервые за 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Кактус выращен из посева 1930 или 1933 годов. Семена тогда были получены из Берлина. Много лет цветок сидел в куртине, растил толстые стебли и длинные колючки, но не собирался цвести. В августе 2024 года он раскрылся.

Сегодняшним посетителям тропического маршрута несказанно повезет, они смогут увидеть прекрасный большой цветок и вдохнуть его нежный аромат. Пресс-служба Ботанического сада

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Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург