  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ботаническом саду впервые расцвел 90-летний эхинопсис белеющий
Сегодня, 16:46
62
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ботаническом саду впервые расцвел 90-летний эхинопсис белеющий

0 0

Много лет цветок сидел в куртине, растил толстые стебли и длинные колючки, но не собирался цвести.

Сегодня, 21 августа, в Ботаническом саду раскрыл долгожданный бутон  эхинопсис белеющий. Кактус расцвел впервые за 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Кактус выращен из посева 1930 или 1933 годов. Семена тогда были получены из Берлина. Много лет цветок сидел в куртине, растил толстые стебли и длинные колючки, но не собирался цвести. В августе 2024 года он раскрылся.

Сегодняшним посетителям тропического маршрута несказанно повезет, они смогут увидеть прекрасный большой цветок и вдохнуть его нежный аромат.

Пресс-служба Ботанического сада

Ранее мы писали, что фестиваль уличной культуры и спорта "Дека" пройдет в Петербурге 24 августа.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, расцвел эхинопсис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии