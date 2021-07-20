Настоящий первоцвет зацвел в Петербурге

Среди всех именно примула имеет полное "юридическое" право, закрепленное ботаниками, гордо называться "первоцветом".

В Петербурге у Петровского пруда зацвел настоящий первоцвет – примула весенняя. Об этом рассказал 24 апреля биолог Павел Глазков.

Примула происходит от латинского слова prima, что означает "первая". Среди всех именно она имеет полное "юридическое" право, закрепленное ботаниками, гордо называться "первоцветом". Соцветие растения похоже на связку ключей. Есть легенда, что именно этими ключами природа и открывает двери в весну.

Примула весенняя является лекарственным растением. В связи с этим у нее есть еще одно название – "первоцвет лекарственный". Причем ее лекарственные свойства подтверждены современной медициной. Вещества, содержащиеся в примуле, способствуют секреции слизи, что улучшает пищеварение, облегчает кашель при простудах. Павел Глазков, биолог

Кроме того, листья и цветки примулы используют в кулинарии для приготовления салатов и сладостей.

Ранее на Piter.TV: первоцвет из маковых зацвел в петербургском заказнике.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков