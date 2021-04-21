Первоцвет из маковых зацвел в петербургском заказнике

В петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы" зацвел первоцвет из маковых. Распустилась хохлатка плотная, сообщил биолог Павел Глазков 21 апреля.
Первоцвет является ценным медоносом и опыляется насекомыми, в основном, шмелями и бабочками. Когда у хохлатки созревают семена, она привлекает муравьев, которые любят поедать ее масленичные придатки.
Ученые эти выросты семян так и называют: мирмекохорный придаток (от греч. mirmex – муравей и choreo – иду, передвигаюсь), а значит – растение-мирмекохор. Когда муравьи, крепко вцепившись в вожделенные мирмекохорные придатки, тащат их к себе в жилища, само семя по дороге часто отваливается. Таким образом, с помощью муравьев растение расселяется на довольно приличные расстояния.
Павел Глазков, биолог
Хохлатку также используют в качестве декоративного садового растения. Из нее вывели несколько десятков сортов с цветами всех оттенков радуги.
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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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