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Первоцвет из маковых зацвел в петербургском заказнике
Сегодня, 11:35
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Первоцвет из маковых зацвел в петербургском заказнике

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Когда у хохлатки созревают семена, она привлекает муравьев.

В петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы" зацвел первоцвет из маковых. Распустилась хохлатка плотная, сообщил биолог Павел Глазков 21 апреля. 

Первоцвет является ценным медоносом и опыляется насекомыми, в основном, шмелями и бабочками. Когда у хохлатки созревают семена, она привлекает муравьев, которые любят поедать ее масленичные придатки. 

Ученые эти выросты семян так и называют: мирмекохорный придаток (от греч. mirmex – муравей и choreo – иду, передвигаюсь), а значит – растение-мирмекохор. Когда муравьи, крепко вцепившись в вожделенные мирмекохорные придатки, тащат их к себе в жилища, само семя по дороге часто отваливается. Таким образом, с помощью муравьев растение расселяется на довольно приличные расстояния.

Павел Глазков, биолог 

Хохлатку также используют в качестве декоративного садового растения. Из нее вывели несколько десятков сортов с цветами всех оттенков радуги.

Ранее мы рассказывали о том, что в цапельник в Ломоносовском районе вернулись его жители. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: маковые, первоцвет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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