Первоцвет из маковых зацвел в петербургском заказнике

Когда у хохлатки созревают семена, она привлекает муравьев.

В петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы" зацвел первоцвет из маковых. Распустилась хохлатка плотная, сообщил биолог Павел Глазков 21 апреля.

Первоцвет является ценным медоносом и опыляется насекомыми, в основном, шмелями и бабочками. Когда у хохлатки созревают семена, она привлекает муравьев, которые любят поедать ее масленичные придатки.

Ученые эти выросты семян так и называют: мирмекохорный придаток (от греч. mirmex – муравей и choreo – иду, передвигаюсь), а значит – растение-мирмекохор. Когда муравьи, крепко вцепившись в вожделенные мирмекохорные придатки, тащат их к себе в жилища, само семя по дороге часто отваливается. Таким образом, с помощью муравьев растение расселяется на довольно приличные расстояния. Павел Глазков, биолог

Хохлатку также используют в качестве декоративного садового растения. Из нее вывели несколько десятков сортов с цветами всех оттенков радуги.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков