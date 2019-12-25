В цапельник в Ломоносовском районе вернулись его жители

Птицы возвращаются к постоянному месту гнездования каждый год.

В цапельник в Ломоносовском районе Ленобласти вернулись его обитатели. Домой они прилетели из Западной Европы или Африки. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 18 апреля.

Птицы возвращаются к постоянному месту гнездования каждый год. Гнезда они устраивают в лесу на высоких деревьях и используют по много лет. Цапли образуют стабильные пары, в нашем регионе известно о нескольких десятках колоний. Здесь встречаются два вида – серая и большая белая. Последняя и вправду большая: высота пернатой около метра, а размах крыльев – до 1,5 метров.

В Ленобласти впервые белоснежные красавицы появились примерно 10 лет назад. Птицы освоились и успешно размножаются. Обитают около 3 тыс. особей серой цапли и примерно 300 птиц – большой белой цапли.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков