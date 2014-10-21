Через Петербург пролетают стаи гусей

Гуси в стае и передвигаются, и зимуют, поскольку так намного безопаснее.

Через Петербург идет пролет гусей. Большая часть из них на пути с зимовки в Западной Европе к основным местам гнездования в тундре и лесотундре, сообщил биолог Павел Глазков.

Гуси в стае и передвигаются, и зимуют, поскольку так намного безопаснее. Если одна стая приземляется, то к ней подсаживаются и другие.

За пару часов у меня на глазах количество отдыхающих гусей выросло до 500, не меньше. Гуси остановились вблизи жилых домов – значит, чувствуют себя в безопасности рядом с людьми. Если вы увидели отдыхающих птиц, пожалуйста, не приближайтесь к ним и держите своих домашних питомцев на поводках. Птицы очень устали, и если их побеспокоить во время отдыха, это может им стоить жизни. Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском заказнике начался нерест щуки.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков