В петербургском заказнике начался нерест щуки

Весной, когда температура воды достигает комфортной для размножения отметки в 3–5 градусов, щука перемещается с глубин ближе к мелким прибрежным участкам водоема.

В заказнике "Северное побережье Невской губы" у щук начался нерест. Природное явление наблюдал биолог Павел Глазков.

Весной, когда температура воды достигает комфортной для размножения отметки в 3–5 градусов, щука перемещается с глубин ближе к мелким прибрежным участкам водоема. Обычно за крупной самкой плывёт целая группа самцов, готовых принять участие в продолжении рода. В этот раз специалистам удалось заметить особенно выразительную картину: крупный самец сопровождал самку непосредственно рядом с туристической тропой.

Рыба ведет себя весьма заметно, выпрыгивая из воды и производя много шума. Самец прижимает партнёршу к водной растительности, помогая ей выпустить икринки, мгновенно оплодотворяя их. Хотя происходящее выглядит как игра, нерест представляет собой важнейший этап естественного цикла воспроизводства потомства.

Павел Глазков подчеркнул важность существования экотроп в заказниках, позволяющих горожанам близко познакомиться с жизнью дикой природы, оставаясь в городской среде.

Ранее мы сообщили о том, что пушица расцвела на болотах под Петербургом.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков