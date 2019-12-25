Пушица расцвела на болотах под Петербургом

Это растение играет ключевую роль в формировании кочек, которые служат укрытием и местом размножения для множества животных, включая насекомых, птиц и млекопитающих.

В Петербурге и его окрестностях сейчас активно цветет болотный первоцвет — пушица, сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Павел Глазков подчеркнул важность пушицы для экосистемы болот. Это растение играет ключевую роль в формировании кочек, которые служат укрытием и местом размножения для множества животных, включая насекомых, птиц и млекопитающих. Кочки удерживают влагу и защищают почву от разрушения. Весной пушица становится важным источником корма для лосей, гусей и уток.

Пушице нередко дают такие прозвища, как "заячий хвостик", "хлопковая трава" или "болотный хлопок".

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина. Лесной орех зацветает до распускания листьев. Мужские сережки формируются еще с осени, весной они раскрываются. Если по сережке легонько ударить, то оттуда вылетит облачко желтой пыльцы.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков