В Петровском пруду утонул петербуржец

В Петровском пруду, расположенном в Приморском районе, утонул петербуржец. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 20 июля.
Сообщение об инциденте сотрудники спасательной службы получили в 18:53. Помощь требовалась двум петербуржцам, которые не могли выйти из воды самостоятельно. По словам очевидцев, один из них стал тонуть, второй в свою очередь попытался его спасти.
На место инцидента тут же прибыли водолазы и сотрудники скорой помощи, а также правоохранительных органов. Позже стало известно, что один петербуржец утонул, второму же удалось выбраться. Информация уточняется.
Петербургский спасатель объяснил, почему в городе продолжают тонуть люди.
Фото: wikipedia.org
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