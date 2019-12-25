В Петровском пруду утонул петербуржец

В пруду находились двое человек.

В Петровском пруду, расположенном в Приморском районе, утонул петербуржец. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 20 июля.

Сообщение об инциденте сотрудники спасательной службы получили в 18:53. Помощь требовалась двум петербуржцам, которые не могли выйти из воды самостоятельно. По словам очевидцев, один из них стал тонуть, второй в свою очередь попытался его спасти.

На место инцидента тут же прибыли водолазы и сотрудники скорой помощи, а также правоохранительных органов. Позже стало известно, что один петербуржец утонул, второму же удалось выбраться. Информация уточняется.

Петербургский спасатель объяснил, почему в городе продолжают тонуть люди.

Фото: wikipedia.org