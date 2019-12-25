Петербургский спасатель объяснил, почему в городе продолжают тонуть люди

С начала лета спасатели извлекли из воды почти сотню тел.

В Петербурге за полтора месяца лета спасатели извлекли из водоемов почти сотню тел. Люди тонут, обычно, на местах, не предназначенных для купания, или на диких пляжах.

"Невские Новости" узнали у начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александра Зуева, с чем связана такая печальная статистика.

Специалист отметил, что в первую очередь люди тонут из-за нарушения техники безопасности. Чаще всего трагедии на воде случаются с нетрезвыми отдыхающими, детьми, и пожилыми людьми.

На выходных в парке Героев-Пожарных мужчина утонул в карьере.

Фото: Piter.tv