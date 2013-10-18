В среду спасатели три раза пришли на помощь жителям Ленобласти

В Ленобласти накануне утонули два человека. Еще одного мужчину успели спасти.

В среду, 27 июня, спасатели три раза пришли на помощь жителям Ленобласти. Все случаи обращения к спасателям были связаны с купанием. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

В поселке Красный Бор накануне в водоеме утонул мужчина. Спасатели нашли его тело и передали его правоохранителям. На месте работала группа поисково-спасательного отряда из Тосно.

Спасателям поисково-спасательного отряда Приозерска поступила заявка о мужчине, который повредил голову на острове озера Вуокса. Мужчине вызвали скорую помощь. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали его медикам. Информация о состоянии купальщика уточняется.

На третью заявку выезжали спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. В озере Боровое утонул ребенок. Водолазная группа вынесла погибшего на берег. Тело передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ладожском озере утонул мужчина, выпавший из лодки.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО