В среду спасатели три раза пришли на помощь жителям Ленобласти

В среду, 27 июня, спасатели три раза пришли на помощь жителям Ленобласти. Все случаи обращения к спасателям были связаны с купанием. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
В поселке Красный Бор накануне в водоеме утонул мужчина. Спасатели нашли его тело и передали его правоохранителям. На месте работала группа поисково-спасательного отряда из Тосно.
Спасателям поисково-спасательного отряда Приозерска поступила заявка о мужчине, который повредил голову на острове озера Вуокса. Мужчине вызвали скорую помощь. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали его медикам. Информация о состоянии купальщика уточняется.
На третью заявку выезжали спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. В озере Боровое утонул ребенок. Водолазная группа вынесла погибшего на берег. Тело передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Ладожском озере утонул мужчина, выпавший из лодки.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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