Прокуратура Подольска начала проверку после смерти девочки-подростка в бассейне

Мать погибшей отметила, что до этого к тренеру не было каких-либо претензий.

Прокуратура Подольска заинтересовалась случаем гибели девочки-подростка в одном из городских бассейнов. Тренер погибшей уже задержана. Об инциденте рассказала мама девочки в беседе с телеканалом "360".

Женщина заявила, что ранее к преподавательнице не было каких-либо претензий. По её словам, тренер была профессионалом своего дела и внимательно относилась к подопечным. Кроме того, у самой задержанной также есть дети.

Трагедия случилась в воскресенье, 18 сентября, на улице Орджоникидзе. В этот же день пострадали несколько других детей.

Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры по Московской области, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pxhere