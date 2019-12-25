Водитель Ford прокомментировал аварию на северо-востоке Москвы его участием

Мужчина сообщил, что виновником ДТП является врач-хирург за рулём Maserati, который проехал на красный сигнал светофора.

В северо-восточной части столицы произошла авария с участием автомобилей Maserati и Ford. Как сообщил телеканалу "360" водитель за рулём американской иномарки, правила нарушил врач-хирург Вячеслав Балкизов на Maserati.

По словам мужчины, второй участник аварии начал проезжать перекресток на красный сигнал светофора. В тот момент пешеходы уже находились на середине перехода.

Я ехал на разрешающий сигнал, а он проехал на красный, чего не отрицает. Ехал со скоростью не меньше сотни, потому что он снес колодец и улетел на бордюр. собеседник телеканала "360"

К счастью, в аварии никто не пострадал. Вячеслав на данный момент не готов оценить стоимость ремонта авто и в принципе не уверен, что будет его восстанавливать.

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