В Ленобласти спасатели выезжали 150 раз за месяц в небезопасные для купания водоемы

С начала июня на водных объектах в регионе утонуло более 20 человек.

За месяц спасатели Ленинградской области совершили 150 выездов на водоемы региона для предупреждения несчастных случаев. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказали в пресс-службе комитета и безопасности Ленобласти.

С начала июня на водных объектах в регионе утонуло более 20 человек. При этом в местах, которые патрулирует аварийно-спасательная служба Ленобласти, утонувших нет.

Специалисты напомнили, что на водных объектах нельзя оставлять без присмотра детей. Также запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных для этого местах.

Ранее мы писали, что труп утопленника нашли в карьере в Гатчинском районе. Мужчина утонул накануне в карьере рядом с деревней Замостье.

Фото: Piter.tv

