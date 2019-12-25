В парке Героев-Пожарных мужчина утонул в карьере

Тело направили на экспертизу для установления причины смерти.

Во Фрунзенском районе Петербурга в водоеме утонул мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 17 июля.

Тело выловили из карьера в парке Героев-Пожарных на Южном шоссе. На вид погибшему 30-40 лет. Был одет в нижнее белье синего цвета в белую полоску. Следов разложения нет.

Причина смерти устанавливается. Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кузьмоловском карьере утонул 21-летний петербуржец.

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