В Кузьмоловском карьере утонул 21-летний петербуржец

На месте работали несколько водолазов.

В Кузьмоловском карьере во Всеволожском районе Ленобласти утонул 21-летний петербуржец. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 16 июля.

Известно, что на месте работали несколько водолазов. Позже специалисты достали из воды тело молодого человека. Информация об инциденте уточняется.

В Петербурге и Ленобласти участились случаи смертей в водоёмах. Так, на этой неделе из Невы достали тело мужчины в сильной степени разложения, двух утопленников нашли ночью в Петербурге и в Фермском озере в Парголово утонул 4-летний мальчик.

Фото: Piter.tv