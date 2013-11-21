Из Невы достали тело мужчины в сильной степени разложения

Накануне из Невы достали труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 13 июля в 2:53 обратился очевидец, который рассказал о плавающем в Неве трупе, у дома №17 по Университетской набережной.
Спасатели вытащили из воды труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти в сильной степени разложения.
Приметы: мужчина, одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны, сине-бело-зелёные кроссовки. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
В понедельник, 12 июля, в Фермском озере в Парголово утонул 4-летний мальчик.
Фото: pixabay
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