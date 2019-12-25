В Фермском озере в Парголово утонул 4-летний мальчик

Ребенок оказался в воде по недосмотру матери.

Вечером 12 июля в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о гибели 4-летнего мальчика в поселке Парголово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мальчик утонул в Фермском озере на пересечении дороги в Каменку и улицы Парашютной. Ребенок оказался в воде по недосмотру матери.

Установлено, что мальчик проживал в полной семье, был гражданином Киргизии. Оба родителя ребенка безработные.

Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти.

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