В Фермском озере в Парголово утонул 4-летний мальчик

Вечером 12 июля в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о гибели 4-летнего мальчика в поселке Парголово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Мальчик утонул в Фермском озере на пересечении дороги в Каменку и улицы Парашютной. Ребенок оказался в воде по недосмотру матери.
Установлено, что мальчик проживал в полной семье, был гражданином Киргизии. Оба родителя ребенка безработные.
Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти.
Ранее мы писали, что на Народной улице из открытого окна выпала 5-летняя девочка.
Фото: pixabay.com
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