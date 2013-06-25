На Народной улице из открытого окна выпала 5-летняя девочка

Родители ребенка в этот момент выпивали.

Вечером 12 июля в Невском районе Петербурга произошла трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка. Соответствующая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора поста, 5-летняя девочка выпала из окна дома №2 на Народной улице. Она получила тяжелейшие травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Говорят, родители были выпившие. Женщина (так понимаю мать) стоит босиком на улице зависшая. Рассказал очевидец

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Kristina Tychinkina