На Народной улице из открытого окна выпала 5-летняя девочка

Вечером 12 июля в Невском районе Петербурга произошла трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка. Соответствующая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".
По словам автора поста, 5-летняя девочка выпала из окна дома №2 на Народной улице. Она получила тяжелейшие травмы и скончалась в машине скорой помощи.
Говорят, родители были выпившие. Женщина (так понимаю мать) стоит босиком на улице зависшая.
Рассказал очевидец
Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Ранее подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Kristina Tychinkina
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