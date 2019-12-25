Двух утопленников нашли ночью в Петербурге

По предварительной информации, мужчина, найденный в Неве, утонул около двух недель назад.

Ночью во вторник, 13 июля, в полицию Василеостровского района обратился горожанин и сообщил об увиденном неподалеку от Румянцевского спуска теле мужчины. Очевидцы вытащили утопленника с помощью веревки и передали его наряду полиции. Вероятно, мужчина утонул пару недель назад. Тело прибило к одному из кораблей, которые будут участвовать в параде ВМФ.

Через после первого сообщения об утопленнике поступила информация от очевидцев: у дома №149 в реке Фонтанке они увидели мужчину в воде. На месте работали водолазы, специалисты ограничили движение прогулочных катеров на некоторое время для поисков. Погибшего мужчину около 35 лет нашли у Египетского моста.

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Фото: Piter.tv