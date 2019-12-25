Дядя попытался изнасиловать 9-летнюю племянницу в Шушарах

Девочка была доставлена в больницу.

В Шушарах мужчина попытался изнасиловать свою двоюродную племянницу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Из детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что ночью 11 июля из своей квартиры в Шушарах была доставлена 9-летняя П. С ее слов, 9 июля ее пытался изнасиловать мужчина. По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний мужчина.

С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 9 июля в неустановленное время в неустановленном месте, ее двоюродный брат в своем автомобиле совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери П.

Следователем возбуждено уголовное дело.

Ранее на Пискаревском проспекте мужчина совратил двух несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv