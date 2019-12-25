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На Пискаревском проспекте мужчина совратил двух несовершеннолетних
Сегодня, 8:38
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На Пискаревском проспекте мужчина совратил двух несовершеннолетних

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Пострадали 14-летняя и 16-летняя девочки.

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана по подозрению в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 июля обратилась мама 14-летней Е. Она сообщила, что в этот день около 20:00 у дома 46 корпус 2 по Пискаревскому проспекту неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

В 20:11 прибывшим нарядом у указанного дома по подозрению в совершении указанного преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 36-летний гражданин Таджикистана.

Также при отработке указанного сообщения было установлено, что 11 июля около 15:30 у дома 48 по Пискаревскому подозреваемый также совершил развратные действия сексуального характера в отношении 16-летней А.

Возбуждены уголовные дела.

Недавно отчим-насильник из Волхова получил 22 года колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: действия сексуального характера, пискаревский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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