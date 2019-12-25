Отчим-насильник из Волхова получил 22 года колонии

Волховский суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, 3 года насиловавшего свою падчерицу.

Волховский городской суд вынес приговор мужчине, обвиненному в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней падчерицей. Предоставленные следователями доказательства были сочтены достаточными для признания обвиняемого виновным: 43-летний житель Волхова был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Информацию о вердикте приводит пресс-служба областного следственного комитета.

Было установлено, что преступник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги - подобная практика продолжалась с 2016 по 2019 год и оставалась в тайне из-за угроз в адрес ребенка со стороны отчима. Уголовные дела были возбуждены по п. "б" ч. 4 132 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ - насильственные действия сексуального характера и изнасилование несовершеннолетнего.

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Фото: сайт Волховского городского суда