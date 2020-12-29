В Петербурге задержали 62-летнего предпринимателя, развратившего подростка в бане

Инцидент произошел еще 23 декабря.

В минувший четверг, 21 января, в полицию обратилась петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала правоохранителям о своем 14-летнем пасынке, ставшем жертвой извращенца.

Со слов женщины, еще 23 декабря 62-летний мужчина совершил в отношении мальчика развратные действия, это произошло в "Казачьих банях". Полиция выяснила, что насильник является директором "Производственно-логистического комплекса".

Возбуждено уголовное дело, 22 января злоумышленника задержали у дома в Предпортовому проезде и поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти избил знакомую ногами по голове и вывез труп в лесопарк "Гагарка".

Фото: pixabay