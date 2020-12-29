Петербуржец до смерти избил знакомую ногами по голове и вывез труп в лесопарк "Гагарка"

Мужчину задержали полицейские.

Полиция Петербурга поймала мужчину, убившего в минувшем декабре свою знакомую. Как стало известно Piter.TV, 25 декабря в лесопарке "Гагарка" в Сестрорецке обнаружили труп 38-летней женщины с множественными переломами костей лицевого черепа.

Тогда же полиция возбудила уголовное дело об убийстве, а спустя полмесяца с небольшим разыскала предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 61-летний мужчина, неоднократно судимый ранее за побои и умышленное причинение вреда здоровью. Как выяснилось, 26 декабря злоумышленник вместе со своей приятельницей находились в его квартире на улице Токарева. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры мужчина до смерти избил знакомую ногой по голове, после чего завернул труп в покрывало, вывез в лесопарк и погрузил в водоем.

Задержанного 19 января мужчину поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что полицейские задержали безработного петербуржца, задушившего подушкой свою сожительницу.

Фото: Piter.TV