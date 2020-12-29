Полицейские задержали безработного петербуржца, задушившего подушкой свою сожительницу

Подозреваемый не только убил женщину, но и обокрал.

Полицейским удалось раскрыть обстоятельства смерти жительницы Приморского района, труп которой обнаружили в начале января 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Правоохранители установили, что 10-го января около 23:00 мужчина задушил подушкой свою сожительницу и похитил ее ювелирные изделия. После этого возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым оказался 38-летний неработающий мужчина. 15-го января его задержали на 5-линии В.О.

Напомним, 10-го января в квартире на Богатырском проспекте обнаружили труп хозяйки. Женщина была без одежды и со следами запекшейся крови. Судмедэксперты провели исследование, но не смогли установить причину смерти.

Фото: Piter.TV