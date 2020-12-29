Полиция ищет сожителя женщины, найденной мертвой и в крови в квартире на Богатырском

Труп горожанки без одежды и в крови обнаружили 10 января.

В Петербурге объявили в розыск 38-летнего неработающего петербуржца, подозреваемого в убийстве своей 46-летней сожительницы. Как стало известно Piter.TV, еще 10 января в квартире на Богатырском проспекте обнаружили труп голой женщины со следами крови на лице и в состоянии гнилостных изменений.

Отмечается, что 12 января судмедэксперты провели исследование, но не смогли установить причину смерти женщины. Следователь Приморского района возбудил уголовное дело об убийстве, полицейские изъяли видеозаписи с камер домофона входной двери в парадную и кабины лифта.

Ранее мы рассказывали, как мужчина умер около кассы в продуктовом магазине в Горелово.

Фото: Piter.TV