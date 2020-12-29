Мужчина умер около кассы в продуктовом магазине в Горелово

Причина смерти пока не известна.

Пожилой мужчина скончался у кассы магазина "Магнит" в Красносельском районе Петербурга. Трагедия произошла 7-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Неизвестному гражданину стало внезапно плохо в торговом центре на улице Коммунаров в Горелово, он упал в кассовой зоне. Сотрудники магазина вызвали "скорую". Медики констатировали, что мужчина умер. На вид ему около 60 лет, при себе документы не носил.

Умерший был одет в синюю куртку, голубую футболку в серую полоску, серые джинсы. Внешних признаков насильственной смерти нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках.

Фото: Piter.TV