Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

Мужчине было 56 лет.

Мужчина скончался в аптеке на Коломяжском проспекте. Он пришел покупать препараты, которые используются при лечении коронавируса, но ему стало плохо. На место сразу же вызвали "скорую помощь". О случившемся Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №15/2. Со слов заведующей аптеки, мужчина показал рецепт, после чего сел на корточки и начал задыхаться. Затем он упал на спину.

Погибшему было 56 лет. Он проживал на Аэродромной улице.

На данный момент не известно, что послужило причиной смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге нет "наплыва желающих" вакцинироваться от коронавируса.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV