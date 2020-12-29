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Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках
Сегодня, 12:53
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Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

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Мужчине было 56 лет.

Мужчина скончался в аптеке на Коломяжском проспекте. Он пришел покупать препараты, которые используются при лечении коронавируса, но ему стало плохо. На место сразу же вызвали "скорую помощь". О случившемся Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №15/2. Со слов заведующей аптеки, мужчина показал рецепт, после чего сел на корточки и начал задыхаться. Затем он упал на спину.

Погибшему было 56 лет. Он проживал на Аэродромной улице. 

На данный момент не известно, что послужило причиной смерти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге нет "наплыва желающих" вакцинироваться от коронавируса. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: аптека, препараты, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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