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В Петербурге нет "наплыва желающих" вакцинироваться от коронавируса
Сегодня, 12:39
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nadezhda_sib

В Петербурге нет "наплыва желающих" вакцинироваться от коронавируса

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Власти ожидали, что желающих будет больше.

Петербуржцы не "рвутся" вакцинироваться от коронавируса. Из 20 тыс. доз, которые сейчас есть в наличии, использованы только 5 тыс. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Евгений Елин, передал "78.ru".

Горожане идут делать прививки, но не так активно, как ожидали власти. При этом вакцинирование проходит ежедневно. Елин предполагает, что это связано с тем, что сервисы для записи не так удобны. 

В Смольном планируют ввести электронные очереди. Есть вероятность, что тогда вакцинация пойдет активнее. 

Если мы получили вакцину, надо, чтобы она не лежала в холодильниках. У нас члены администрации большинство отвакцинировались. Я тоже. 

сказал вице-губернатор. 

Ранее петербуржцам рассказали, чем грозит отказ от вакцинации от COVID-19. 

Фото: администрация Приморского района

Теги: вакцинация, коронавирус, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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