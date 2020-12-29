В Петербурге нет "наплыва желающих" вакцинироваться от коронавируса

Власти ожидали, что желающих будет больше.

Петербуржцы не "рвутся" вакцинироваться от коронавируса. Из 20 тыс. доз, которые сейчас есть в наличии, использованы только 5 тыс. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Евгений Елин, передал "78.ru".

Горожане идут делать прививки, но не так активно, как ожидали власти. При этом вакцинирование проходит ежедневно. Елин предполагает, что это связано с тем, что сервисы для записи не так удобны.

В Смольном планируют ввести электронные очереди. Есть вероятность, что тогда вакцинация пойдет активнее.

Если мы получили вакцину, надо, чтобы она не лежала в холодильниках. У нас члены администрации большинство отвакцинировались. Я тоже. сказал вице-губернатор.

Ранее петербуржцам рассказали, чем грозит отказ от вакцинации от COVID-19.

Фото: администрация Приморского района