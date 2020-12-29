В квартире на Богатырском найден обнаженный труп хозяйки со следами крови

Тело направили в морг.

В квартире на Богатырском проспекте обнаружили труп хозяйки. Женщина была без одежды и со следами запекшейся крови, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело обнаружили вечером 10-го января в доме №31, труп был со следами разложения. Погибшей было 46 лет.

Полицейские изучат видео с камер наблюдения. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девочка захлебнулась в ванне на Дачном проспекте.

Фото: Piter.TV