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В квартире на Богатырском найден обнаженный труп хозяйки со следами крови
Сегодня, 10:55
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nadezhda_sib

В квартире на Богатырском найден обнаженный труп хозяйки со следами крови

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Тело направили в морг.

В квартире на Богатырском проспекте обнаружили труп хозяйки. Женщина была без одежды и со следами запекшейся крови, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело обнаружили вечером 10-го января в доме №31, труп был со следами разложения. Погибшей было 46 лет.

Полицейские изучат видео с камер наблюдения. Труп направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девочка захлебнулась в ванне на Дачном проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: морг, смерть, труп, хозяйка квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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