Девочка захлебнулась в ванне на Дачном проспекте

Точную причину смерти предстоит установить.

Ученица 2-го класса захлебнулась в ванной на Дачном проспекте. Девочку не удалось спасти. О трагедии Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы вечером 10-го января. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили в ванной труп 8-летней девочки. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Семья не состоит на учете в полиции, является благополучной. Погибшая проживала с матерью (юристом) и отчимом (геодезистом).

Фото: pixabay.com