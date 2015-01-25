  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Младенец утонул в ванной комнате в Кингисеппе
Сегодня, 9:19
117
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Младенец утонул в ванной комнате в Кингисеппе

0 0

Родители ребёнка не состоят на учёте.

Вечером четверга, 17 ноября,  в дежурную часть  ОМВД поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одной из квартир в Кингисеппе в ванной комнате утонул 11-месячный младенец. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп ребёнка обнаружен по указанному адресу. Как выяснилось, родителя младенца приехали из Ростовской области, проживают в съемной квартире, на учете не состоят.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Литейном мосту пострадала 11-месячная девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: ванная, кингисепп, ленинградская область, смерть младенца
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии