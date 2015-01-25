Младенец утонул в ванной комнате в Кингисеппе

Родители ребёнка не состоят на учёте.

Вечером четверга, 17 ноября, в дежурную часть ОМВД поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одной из квартир в Кингисеппе в ванной комнате утонул 11-месячный младенец. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп ребёнка обнаружен по указанному адресу. Как выяснилось, родителя младенца приехали из Ростовской области, проживают в съемной квартире, на учете не состоят.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Литейном мосту пострадала 11-месячная девочка.

Фото: Piter.TV