В ДТП на Литейном мосту пострадала 11-месячная девочка

В Mercedes с маленькой пассажиркой врезалась другая иномарка, водитель которой выбрал неверную дистанцию.

В понедельник, 14 ноября, вблизи дома №6 по ул. Академика Лебедева на Литейном мосту случилось ДТП, в результате которого пострадал 11-месячный ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 36-летний водитель Kia Sportage неправильно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со встречным Mercedes Benz. В результате аварии маленькую пассажирку доставили в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Оба водителя не привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 году.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила 16-летнего подростка на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV