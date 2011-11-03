Иномарка сбила 16-летнего подростка на Пулковском шоссе

В воскресенье, 13 ноября, в Московском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал 16-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.
ДТП случилось в боковом проезде у дома №9/1 по Пулковскому шоссе. Citroën C3 под управлением 48-летней женщины наехал на несовершеннолетнего юношу, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Подростка доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.
Проверку по факту ДТП проводит ОД ОГИБДД УМВД РФ по Московскому району.
Ранее мы сообщили о том, что водитель автомобиля Geely сбил школьника-велосипедиста в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
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