Иномарка сбила 16-летнего подростка на Пулковском шоссе

Юноша пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В воскресенье, 13 ноября, в Московском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал 16-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось в боковом проезде у дома №9/1 по Пулковскому шоссе. Citroën C3 под управлением 48-летней женщины наехал на несовершеннолетнего юношу, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Подростка доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту ДТП проводит ОД ОГИБДД УМВД РФ по Московскому району.

Ранее мы сообщили о том, что водитель автомобиля Geely сбил школьника-велосипедиста в Приморском районе.

Фото: Piter.TV