Водитель автомобиля Geely сбил школьника-велосипедиста в Приморском районе

57-летний автомобилист в этом году за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 23 раза.

Наануне днем, 12 ноября, в Приморском районе водитель автомобиля Geely совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Инцидент произошел в 17:00 на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Королева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Когда водитель поворачивал, он сбил мальчика, который на зеленый свет пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок получил травмы и попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что 57-летний автомобилист в этом году за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 23 раза. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.tv