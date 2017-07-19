Годовалая девочка из Петербурга наглоталась воды и едва не утонула в ванне

Но ее вовремя госпитализировали.

Мать не досмотрела за своим годовалым ребенком, когда та находилась в ванной. Девочка наглоталась воды и ее госпитализировали. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка увезли в больницу святой Ольги около десяти утра 15-го июля. Малышка находилась в тяжелом состоянии. Медики сказали о наличии признаков утопления в воде. Было установлено, что девочка наглоталась воды во время купания из-за недосмотра матери.

По данным агентства, семья является многодетной и состоит на учебе в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Володарским мостом утонул человек.

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