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Годовалая девочка из Петербурга наглоталась воды и едва не утонула в ванне
Сегодня, 8:43
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nadezhda_sib

Годовалая девочка из Петербурга наглоталась воды и едва не утонула в ванне

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Но ее вовремя госпитализировали.

Мать не досмотрела за своим годовалым ребенком, когда та находилась в ванной. Девочка наглоталась воды и ее госпитализировали. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка увезли в больницу святой Ольги около десяти утра 15-го июля. Малышка находилась в тяжелом состоянии. Медики сказали о наличии признаков утопления в воде. Было установлено, что девочка наглоталась воды во время купания из-за недосмотра матери.

По данным агентства, семья является многодетной и состоит на учебе в службе по делам несовершеннолетних. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Володарским мостом утонул человек

Фото: pixabay.com

Теги: ванная, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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