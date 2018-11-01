Под Володарским мостом утонул человек

Вечером 15 июля под Володарским мостом искали нырнувшего в реку мужчину, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
"Под Володарским мостом ищут неудачливого пловца," – написал один из свидетелей.
На месте происшествия сотрудники МЧС, которых вызвали прохожие, на лодке пытались спасти мужчину. В комментариях очевидцы рассказали, что вытащить его из воды живым не удалось.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что во Всеволожске неизвестный расстрелял лодку с людьми.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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