Под Володарским мостом утонул человек

Сотрудники МЧС пытались спасти мужчину.

Вечером 15 июля под Володарским мостом искали нырнувшего в реку мужчину, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Под Володарским мостом ищут неудачливого пловца," – написал один из свидетелей.

На месте происшествия сотрудники МЧС, которых вызвали прохожие, на лодке пытались спасти мужчину. В комментариях очевидцы рассказали, что вытащить его из воды живым не удалось.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что во Всеволожске неизвестный расстрелял лодку с людьми.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"