Во Всеволожске неизвестные стреляли по лодке с людьми

Одна пуля попала мужчине в пятку.

Вечером 13 июля во Всеволожске на озере Круглое неизвестные обстреляли лодку, сообщили очевидцы в группе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте".

Пользователь рассказала, что они с друзьями катались на резиновой лодке по озеру. В ней находились двое мужчин, женщина и двое детей. Внезапно кто-то начал их обстреливать.

"Первая пуля пролетела над головами детей, вторая пробила лодку ПВХ и пятку мужчине. Мы с трудом добрались до берега на оставшемся надутом дне лодки. В лодке нашли пулю 16 калибра", – поделилась свидетель происшествия.

На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: группа "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте"