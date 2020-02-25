В карьере Кировского района найден утонувший

Завершились поиски ныряльщика в карьере у поселка Павлово, продолжавшиеся два дня.

9 августа около 11 часов 30 минут поисково-спасательный отряд из Шлиссельбурга обнаружил в карьере у поселка Павлово тело утонувшего 37-летнего мужчины. Информацию об этом приводит Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Таким образом, завершилась поисковая операция, начавшаяся накануне, вечером 8 августа, когда в экстренные службы поступило сообщение о пропаже мужчины, решившего понырять в карьере. По некоторым данным, на момент купания мужчина мог быть нетрезв. В процессе поисков пропавшего спасатели обыскали более 500 квадратных метров дня водоема. Найденное тело было передано полиции для проведения необходимых экспертиз.

Ранее тело победителя пьяного спора достали из Ферменского озера в Парголово.

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО