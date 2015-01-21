В парке Героев-Пожарных отремонтируют канализацию и проведут благоустройство

Инициаторами работ стали местные жители.

В парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе Петербурга запланирован капитальный ремонт канализации. Инициаторами работ стали местные жители, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Как заявили в Центре комплексного благоустройства, текущая эксплуатационная ситуация взята под контроль. Ремонт начнется в этом году, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Кроме того, организованы работы по регулярной уборке территории, а еще высадят деревья и кустарники.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге число запланированных работ до 2029 года выросло вдвое.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей