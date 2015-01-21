  1. Главная
В парке Героев-Пожарных отремонтируют канализацию и проведут благоустройство
Сегодня, 9:55
Инициаторами работ стали местные жители.

В парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе Петербурга запланирован капитальный ремонт канализации. Инициаторами работ стали местные жители, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь. 

Как заявили в Центре комплексного благоустройства, текущая эксплуатационная ситуация взята под контроль. Ремонт начнется в этом году, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. 

Кроме того, организованы работы по регулярной уборке территории, а еще высадят деревья и кустарники. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге число запланированных работ до 2029 года выросло вдвое. 

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей 

Теги: благоустройство, канализация, парк героев-пожарных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

