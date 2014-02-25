В Петербурге число запланированных работ до 2029 года выросло вдвое

В два раза больше проектов Петербург расширил планы по ремонту и благоустройству.

По данным Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга количество запланированных работ в городе до 2029 года увеличилось вдвое и достигло 6000.

В Санкт-Петербурге по состоянию на начало сентября количество запланированных работ, координируемых ГАТИ, составило 6000. В начале 2025 года их было чуть более 3000. В планы входят дорожные ремонты, замена инженерных коммуникаций, благоустройство территорий и обновление фасадов зданий.

Для согласования действий организаций и сохранения уже восстановленного благоустройства используется Общегородской координационный график. В инспекции уточнили, что часть проектов может быть перенесена на более поздние сроки, однако рост количества подтверждает намерение города ускорить развитие инфраструктуры.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей